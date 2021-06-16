اندلاع حريق داخل مول في بغداد

2021/06/16 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سيطرت فرق الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، على حادث حريق اندلع داخل مصرف في مول بغداد بمنطقة الحارثية وسط بغداد داخل.

وقال بيان للدفاع المدني، ان "فرق الدفاع المدني طوقت النيران واخمدت الحريق الذي اشتعل داخل المصرف الأهلي العرقي بمشاركة فرق الحماية الذاتية في مول بغداد وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

واوضح، ان "سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي في السقوف الثانوية في المصرف المذكور".

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