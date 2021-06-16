القضاء يحسم مشاركة

2021/06/16 | 18:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قرر مجلس القضاء الاعلى، قبول الطعن المقدم من قبل النائب احمد عبد الله الجبوري "ابو مازن" ، وعودته الى المشاركة في الانتخابات النيابية المقررة في تشرين الاول المقبل ./انتهى5

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