قمة بين الرئيسين الامريكي والروسي

2021/06/16 | 18:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ عقدت عصر اليوم في مدينة جنيف السويسرية قمة بين الرئيسين، الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين،.و عبّر الرئيس الروسي عن أمله في أن تكون قمته مع الرئيس الأميركي مثمرة، بينما قال بايدن إن اللقاء وجها لوجه هو السبيل الأفضل دائما./انتهى2

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