العراق.. السيطرة على حريقين منفصلين بعد تسجيل إصابات في النجف

2021/06/16 | 18:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم الأربعاء، عن تسجل إصابات بصفوفها بعد إخمادها لحريقين منفصلين في محافظة النجف الأشرف....

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