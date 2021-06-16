2021/06/16 | 18:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجهت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الاربعاء، طلبين الى وزير التربية وهيأة الرأي في الوزارة بشأن الصفوف المنتهية، منها تحديد الاول من ايلول موعدا لامتحاناتهم.وقال رئيس اللجنة ارشد الصالحي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة نيابية توجه طلبين للتربية بشأن الصفوف المنتهية المركز الخبري الوطني.

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