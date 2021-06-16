خامنئي: مستقبل إيران مرهون بكثافة التصويت في الانتخابات الرئاسية

2021/06/16 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، الأربعاء، المواطنين للمشاركة بكثافة في عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية التي ستجرى بعد غد الجمعة.

وقال خامنئي في كلمة متلفزة تطرق فيها لموضوع الانتخابات الرئاسية إن الانتخابات الرئاسية تشهد أجواء تنافسية ويجب أن يتواجد الشعب في الساحات وأن يشارك بكثافة في الانتخابات.

وأضاف، أن مستقبل البلاد مرهون بتصويت المواطنين في الانتخابات وهذه العملية وتواجد الشعب فيها يزيدان من قوة الجمهورية الإسلامية في إيران.



وأشار إلى أن الشعب الايراني سيشارك في الانتخابات وسيعطي النظام السياسي مرة أخرى مزيدا من العزة.

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