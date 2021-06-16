2021/06/16 | 18:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد سيطرت فرق الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، على حادث حريق اندلع داخل مصرف في مول بغداد بمنطقة الحارثية وسط بغداد داخل.وقال بيان للدفاع المدني تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرق الدفاع المدني طوقت النيران واخمدت الحريق الذي اشتعل داخل المصرف الأهلي العرقي بمشاركة فرق الحماية الذاتية في مول بغداد وانهت الحريق …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني تعلن اخماد حريق اندلع داخل مصرف في مول بغداد first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تعلن اخماد حريق اندلع داخل مصرف في مول بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تعلن اخماد حريق اندلع داخل مصرف في مول بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).