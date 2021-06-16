الحمداني: فريق فني سيزور انقرة قريبا لمناقشة حصة العراق المائية

2021/06/16 | 18:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، اليوم الاربعاء، على قيام فريق فني بزيارة انقرة خلال الايام المقبلة لمناقشة حصة العراق المائية، منوها على ان تركيا وعدت بتقاسم الضرر.وذكرت الوزارة […]

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