2021/06/16 | 19:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

اليوم الأربعاء، ضرورة العمل على تطوير

واقع مدينة سامراء في محافظة صلاح

الدين، وتنمية بناها التحتية وتعزيز

الإمكانات السياحية فيها.

وقال الكاظمي خلال زيارة الامام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يزور الإمامين العسكريين: نعمل على تطوير سامراء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يزور الإمامين العسكريين: نعمل على تطوير سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).