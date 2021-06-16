بعد يومين من اصلاحها.. مجهولون يفجرون 9 أبراج للطاقة وانقطاع الكهرباء عن 3 محافظات

2021/06/16 | 19:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في صلاح الدين،

الاربعاء، بقيام مجهولين بتفجير 9 أبراج

للطاقة الكهربائية، مشيرا الى انقطاع

التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في

محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى.

وقال المصدر، إن "مجهولين

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