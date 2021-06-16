2021/06/16 | 19:06 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر امني في صلاح الدين،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد يومين من اصلاحها.. مجهولون يفجرون 9 أبراج للطاقة وانقطاع الكهرباء عن 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الاربعاء، بقيام مجهولين بتفجير 9 أبراج
للطاقة الكهربائية، مشيرا الى انقطاع
التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في
محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى.
وقال المصدر، إن "مجهولين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد يومين من اصلاحها.. مجهولون يفجرون 9 أبراج للطاقة وانقطاع الكهرباء عن 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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