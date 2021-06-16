2021/06/16 | 19:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طالب رئيس تجمع كفى، رحيم الدراجي، اليوم الاربعاء، الادعاء العام بدور واضح امام تعطيل البرلمان، مشيرا الى ان الدورة المقبلة ستشهد بعض التغييرات.وقال الدراجي في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدراجي يتحدث عن آلية انتخاب رئيس الوزراء المقبل وتعطيل البرلمان المركز الخبري الوطني.

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