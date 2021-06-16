محادثات لأكثر من 3 ساعات.. انتهاء قمة بايدن وبوتين والاستغناء عن

2021/06/16 | 19:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت أعمال القمة التي جمعت، الأربعاء، الرئيسين، الأميركي، جو بايدن، والروسي، فلاديمير بوتين، التي عقدت في جنيف بسويسرا، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

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