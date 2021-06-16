اقامة ندوة للكاتب فؤاد مجيد مصري في السليمانية

2021/06/16 | 19:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقيم مركز كلاويز الثقافي الادبي في مدينة السليمانية، ندوة للكاتب والمثقف فؤاد مجيد مصري تحت عناوان (روانكه و نه ياراني) او (المرصد والندية).

تقام الندوة الساعة 4:30 بعد ظهر يوم السبت 19/6/2021 في شبكة مركز جودير الثقافي بقاعة الشهيد آزاد هورامي.

PUKmedia

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