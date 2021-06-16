انخفاض عدد الوفيات بكورونا في اقليم كوردستان

2021/06/16 | 19:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان اليوم الاربعاء، عن تسجيل 488 حالة شغاء من الاصابة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم " 476"، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم الاقليم لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كانت كالاتي:

1 ـ الفحوصات: (8175 فحوصات جديدة)

• (3178) اربيل

• (1623) السليمانية

• (2891) دهوك

• (0) حلبجة

• (388) كرميان

• (95) رابرين

2.



الاصابات: (473 اصابات جديدة)

• (88) اربيل

• (199) السليمانية

• (157) دهوك

• (0) حلبجة

• (29) كرميان

• (0) رابرين

3.



الشفاء: (488 حالات شفاء جديدة)

• (123) اربيل

• (211) السليمانية

• (102) دهوك

• (1) حلبجة

• (48) كرميان

• (3) رابرين

4.



الوفيات: ( 2 حالة وفاة)

• (0) اربيل

• (0) السليمانية

• (2) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• ( 0 ) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاية حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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