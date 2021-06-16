مسؤول ايراني: الاعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل ظهر السبت المقبل

2021/06/16 | 19:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن رئيس لجنة الانتخابات في ايران اسماعيل موسوي بانه من المتوقع الاعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية في البلاد قبل ظهر يوم السبت المقبل .وقال موسوي في تصريح اليوم:" لقد كنا في لجنة الانتخابات سابقا نستلم تقارير المراكز الانتخابية التي كانت في صلة مباشرة مع وزارة الداخلية ودوائر المحافظات والنواحي، ومن ثم نصل الى حصيلة نهائية مع مجلس صيانة الدستور حول الاعداد الواردة من المراكز الانتخابية ".واضاف:" اما في هذه الدورة من الانتخابات فان نتائج المراكز الانتخابية ترسل بالتزامن معا الى وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور وبالتالي يمكننا الوصول بصورة اسرع الى حصيلة ونتيجة نهائية ".وتابع موسوي: ان توقعاتنا هي ان نتمكن من اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل ظهر السبت القادم.يذكر ان انتخابات رئاسة الجمهورية في ايران ستجري يوم الجمعة المقبل الثامن عشر من حزيران من الساعة 7 صباحا حتى الساعة الـ 12 مساء وبالتزامن معها تجري انتخابات مجلس خبراء القيادة وانتخابات المجالس البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الاسلامي" البرلمان ".ويتنافس في الانتخابات الرئاسية / 6 / مرشحين هم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام سعيد جليلي، ورئيس مركز الأبحاث في مجلس الشورى الاسلامي "البرلمان " علي رضا زاكاني، ونائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي أمير حسين قاضي زادة هاشمي، ومحافظ البنك المركزي الايراني السابق عبدالناصر همتي "./انتهى2

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