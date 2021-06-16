وزير الموارد المائية يؤكد سلامة سد الموصل وتأمينه بشكل كامل

2021/06/16 | 19:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، سلامة سد الموصل وتأمينه بشكل كامل.وقالت الوزارة في بيان ان "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني زار محافظة نينوى يرافقه الوكيل الإداري للوزارة وعدد من المديرين العامين والتقى بمحافظ نينوى نجم عبدالله الجبوري"، لافتا الى أنه "جرت خلال اللقاء مناقشة الواقع الاروائي في المحافظة وجهود الوزارة في إعادة تأهيل المشاريع الاروائية".واشار الوزير الى، إن "الزيارة الى المحافظة تأتي لمتابعة الاعمال التي تنفذها تشكيلات الوزارة في المحافظة وأن الوزارة تعمل على اكمال المشاريع الاروائية التي توقفت خلال سيطرة عصابات داعش الارهابية على محافظة نينوى وتذليل كافة الصعوبات لسرعة إنجازها"، مؤكدا "سلامة سد الموصل وهو مؤمن تماماً بخبرات وسواعد عراقية خالصة تعمل على مدار الساعة لتشغيل هذا المنشأ المهم، ".واوضح أن "الحكومة ومن خلال وزارة الموارد المائية حريصة على استحصال حقوق العراق المائية عبر الحوار مع دول الجوار وهناك فريق فني من الوزارة سيزور أنقرة خلال الأيام القليلة القادمة لتفعيل بروتوكولات التعاون ومناقشة حصة العراق المائية مبينا أن الجارة تركيا وعدت بتقاسم الضرر خلال هذه الفترة"، مبينا أن "الوزارة تعمل على إعادة تقييم وضع سد بادوش وبالتنسيق مع شركات عالمية وفي حال ظهور نتائج ايجابية لاعادة التقييم ستباشر الوزارة باكمال السد"./انتهى2

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