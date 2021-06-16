بالفيديو: روابط الصداقة بين الفريقين العراقي والايراني تفقأ عين الحاسدين

2021/06/16 | 19:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر روابط الصداقة وتبادل التحيات بين لاعبي المنتخبين الايراني والعراقي خلال المباراة التي جرت بي...

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