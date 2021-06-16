رئيس الجمهورية: العراق عصيّ على الفتن



رئيس الجمهورية: العراق عصيّ على الفتن
2021/06/16 | 19:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

رئيس الجمهورية: العراق عصيّ على الفتن » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 19:03

واع/  

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: العراق عصيّ على الفتن) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: العراق عصيّ على الفتن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).



واصل القراءة على وكالة الانباء العراقية


Sponsored Links