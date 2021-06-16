البيت الأبيض يعلن انتهاء قمة بايدن وبوتين في جنيف

2021/06/16 | 19:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، انتهاء القمة الأولى بين الرئيسين الأميركي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين التي استمرت لوقت أقصر قليلا مما كان متوقعا في جنيف.

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وتصافح الرئيسان قبل بدء نقاشاتهما بعيد الساعة الواحدة بعد الظهر بقليل في فيلّا "لا غرانج" على ضفاف بحيرة جنيف، وانتهت القمة عند الساعة 17,05 (15,05 ت غ).

ويعقد الطرفان خلال لحظة كتابة الخبر كل منهما على حدة مؤتمرا صحفيا قبل مغادرتهما إلى موسكو وواشنطن.

يتبع..

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