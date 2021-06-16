2021/06/16 | 19:21 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 16 يونيو 2021 | 06:57 مساءً | عدد القراءات : 20

لجنة نيابية توجه رسالة الى وزارة التربية بخصوص الامتحانات

لجنة نيابية توجه رسالة الى وزارة التربية بخصوص الامتحانات

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