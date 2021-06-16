القبض على مطلوب حاول الهرب خارج البلاد

2021/06/16 | 19:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة حرس الحدود،اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على مطلوب للقضاء ينوي الهروب خارج البلاد وتضبط مواد مخالفة.وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة مشتركة من قيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة، وعناصر من وحدة استخبارات المجموعة الرابعة آمرية حرس حدود السواحل تمكنت من إلقاء القبض على مطلوب …

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