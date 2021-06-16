المالية النيابية تصدر بيانا بشأن ارسال اموال الى كردستان

2021/06/16 | 19:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، بيانا بشان ارسال الحكومة اموال الى اقليم كردستان.وذكرت اللجنة في بيان، انها”تدعو مجلس الوزراء بضرورة الالتزام الحرفي بما ورد في نصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ ، بما يتعلق بآليات صرف مستحقات إقليم كردستان حيث لا اجتهاد في مورد النص”.واضافت، ان”قانون الموازنة قد رسم آليات واضحة […]

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