المالية النيابية تدعو الحكومة الى الالتزام بنصوص الموازنة وتحذر المخالفين

2021/06/16 | 19:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، مجلس الوزراء بضرورة الالتزام الحرفي بما ورد في نصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ بما يتعلق باليات صرف مستحقات اقليم كردستان حيث لا اجتهاد في مورد النص.وقالت اللجنة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قانون الموازنة قد رسم اليات واضحة وغير قابلة …

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