2021/06/16 | 19:36 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بوتين: سنبدأ مشاورات مع واشنطن بشأن الهجمات السيبرانية المتبادلة

بوتين: اتفقت في اللقاء مع بايدن على بدء محادثات بشأن الأمن السيبراني

بوتين: الولايات المتحدة صنفت روسيا دولة عدوة

بوتين: عدد الهجمات الإلكترونية الأكبر يأتي من الولايات المتحدة

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