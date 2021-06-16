2021/06/16 | 19:36 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الرئيس الروسي: نتحمل مع واشنطن مسؤولية الاستقرار في العالم

بوتين: اتفقنا مع واشنطن على تفعيل الحوار الدبلوماسي لإعادة سفري البلدين

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