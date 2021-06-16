أبو مازن” يعود لخوض التنافس الانتخابي بعد كسبه الطعن ضد قرار استبعاده

2021/06/16 | 19:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصادر نيابية ان رئيس حزب الجماهير المنضوي في تحالف العزم أحمد عبدالله الجبوري أبو مازن، سيخوض التنافس على الانتخابات التشريعية المقبلة بعد كسبه دعوى الطعن ضد قرار استبعاده.

واشارات المصادر الى ان أبو مازن كسب الطعن المقدم من قبله بخصوص استبعاده من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسيعود الى خوض التنافس الانتخابي، وفق قرار قضائي.



وكانت المفوضية العليا اعلنت في وقت سابق ، استبعاد مجلس المفوضين لـعشرين مرشحاً من خوض السباق للانتخابات المقبلة لمخالفتهم احكام الفقرة ثالثاً من المادة الثامنة من قانون الانتخابات.

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