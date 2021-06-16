انتهاء أول جولة من محادثات بوتين وبايدن

2021/06/16 | 19:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله الأربعاء، إن الجولة الأولى من المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن انتهت بعد نحو ساعتين.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الزعيمين سيأخذان فترة استراحة قبل استئناف المحادثات مع مجموعة أكبر من الحضور.

وهذه أول قمة بين بوتين وبايدن منذ تولي الأخير منصبه.

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