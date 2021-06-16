2021/06/16 | 19:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت اللجنة المالية النيابية، مجلس الوزراء للالتزام بما ورد في نصوص قانون الموازنة الاتحادية.

وذكرت اللجنة في بيان أن “اللجنة المالية النيابية، تدعو مجلس الوزراء بضرورة الالتزام الحرفي بما ورد في نصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ ، بما يتعلق بآليات صرف مستحقات إقليم كردستان حيث لا اجتهاد في مورد النص”.

واوضحت إن “قانون الموازنة قد رسم آليات واضحة و غير قابلة للتأويل أو المجاملة للتعامل بهذا الموضوع ، حيث حددت التزامات حكومة الإقليم و الحكومة الاتحادية بهذا الصدد”.

وتابعت اللجنة، “نحمل الجهات المخالفة للنصوص المذكورة في قانون الموازنة المسؤولية القانونية عن إي مخالفة بهذا الشأن”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تدعو مجلس الوزراء للالتزام بما ورد في نصوص قانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تدعو مجلس الوزراء للالتزام بما ورد في نصوص قانون الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).