الإنتربول العراقية تفتح ملفات سبايكر وتتحدث عن مطلوبين في أوروبا

2021/06/16 | 19:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني كشف مدير شرطة الإنتربول العراقي اللواء صادق فرج عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، عن عدد المطلوبين في الخارج، وفيما أعلن عن مشروع كبير في جميع المنافذ، أشار إلى أنه سيتم إبعاد 23 […]

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