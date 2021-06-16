2021/06/16 | 19:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، إنه "يفهم جيدا ما يتكلم عنه الأميركيون، وماذا يعنون بالخطوط الحمراء"، لكنه رفض مسؤولية موسكو عن الهجمات السيبرانية، موجها اللوم لواشنطن والدول الغربية التي اعتبرت روسيا "عدوا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نافالني والسفراء.. أبرز الحاضرين بمؤتمر بوتين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نافالني والسفراء.. أبرز الحاضرين بمؤتمر بوتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).