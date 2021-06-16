"ناقوس خطر".. مايحدث في هذه المحافظة "مثير للقلق"

2021/06/16 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد عضو لجنة الأمن النيابية كاطع الركابي، اليوم الأربعاء، استمرار مسلسل الخروقات الأمنية في ديالى ومناطق أخرى، متهما الجهات الأمنية بـ"الصمت" حيال ما يجري، وبقاء الأمور على حالها مع أمر "مثير للقلق".

وقال الركابي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "ديالى شهدت مساء أمس، خروقات أمنية تسببت في استشهاد 4 من منتسبي القوى الامنية وقبلها صلاح الدين ومحافظات اخرى محررة"، مؤكدا أن "تلك العمليات ليست وليدة الصدفة بل خروقات متكررة ونزيف الدماء لم يتوقف في تلك المناطق الساخنة".

وأضاف الركابي، أن "الأجهزة الأمنية والاستخبارية لم تتخذ اي اجراءات للحد من تلك الخروقات رغم التحذيرات المتكررة من خلال الدعوة لتفعيل الجهد الاستخباري"، معتبرا أن "الجهات الأمنية صامتة حيال ما يجري".

وتسائل بالقول، "هل هو قبول بما يجري، أم أن هناك أسبابا موضوعية تقود لتلك الخروقات؟".

وأشار الى أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية تحدثت مع كل الأطراف في الداخلية والدفاع والعمليات المشتركة حول تلك الخروقات وأهمية ان تكون هناك صولات عسكرية فعالة لاستئصال الإرهاب وإثبات قدرة القوات الأمنية في العمليات المباغتة التي توجه ضربات قوية للجماعات المتطرفة"، محذرا من أن "بقاء الأمور على حالها مع تكرار الخروقات، أمر مثير للقلق".

وكانت محافظة ديالى شهدت، أمس الثلاثاء، استشهاد ثلاثة جنود وشرطي بهجومين منفصلين، بعبوة ناسفة وقناص في منطقتي مرادية الزهاوي (15 كم جنوب غربي بعقوبة)، ومنطقة الهورة قرب ناحية العبارة (15 كم شمال شرقي بعقوبة).

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