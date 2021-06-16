ميسي يوجه رسالة تحذيرية لمنافسي راقصي التانجو في بطولة كوبا أمريكا 2021

2021/06/16 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

وجه ليونيل ميسي، نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين، رسالة تحذيرية لمنافسي راقصي التانجو في بطولة كوبا أمريكا 2021.

ويستعد راقصو التانجو لمواجهة أوروجواي، السبت المقبل، في الجولة الثانية، بينما ستكون مواجهة الجولة الثالثة للأرجنتين ضد باراجواي، يوم الثلاثاء المقبل.

ونشر ميسي، عبر حسابه على شبكة "إنستجرام" صورة له بقميص الأرجنتين، أثناء الاحتفال بهدفه ضد تشيلي، وكتب عليها: "نحن على استعداد للمنافسة وسنواصل القتال للفوز في كل مباراة.



تحيا الأرجنتين!!".

وتعادل منتخب الأرجنتين مع تشيلي في مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات بنتيجة (1-1)، علما بأن ليونيل ميسي أحرز هدف راقصي التانجو الوحيد.

يشار إلى أن ميسي بهدفه في شباك تشيلي، قد نجح في التفوق على كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال، في عدد الأهداف المسجلة من الركلات الحرة المباشرة، حيث رفع ليونيل رفع إلى 57 هدفًا من ركلات حرة مباشرة، بينما تجمد رصيد رونالدو عند 56 هدفًا فقط.

يذكر أن ليونيل ميسي صاحب الـ33 عامًا لم يفز ببطولة كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين من قبل.

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