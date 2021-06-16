"ناسا" تقرر مراقبة تحركات روسيا والصين في الفضاء

2021/06/16 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

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قال بيل نيلسون رئيس ناسا، قد تعلن موسكو وبكين خلال المؤتمر الدولي GLEX-2021، عن خطط تعاونهما في الفضاء يوم الأربعاء، وأن واشنطن ستتابعهما عن كثب لكي لا تتخلف عنهما.

وقال نيلسون، يوم الثلاثاء في جلسة الاستماع في الكونغرس، المكرّسة لتمويل ناسا خلال السنة المالية المقبلة "غدا، بعد الظهر سيعلن في المؤتمر الدولي عن خطط روسيا والصين بشأن التعاون في الفضاء، مشيرا إلى أنه من الضروري مراقبة ذلك، لأنه مهما كان مستوى تعاوننا، من المهم بالنسبة لنا إرسال أول امرأة وأول رجل أسمر إلى القمر، قبل منافسينا".

ويذكر أن نيلسون عيّن رئيسا لوكالة الفضاء الأمريكية قبل فترة قصيرة، وكان سابقا عضوا في مجلس الشيوخ ضمن اللجنة المسؤولة عن المسائل المتعلقة بالفضاء.



وقد أعلن أن على الولايات المتحدة أن تراقب عن كثب ما تخطط له روسيا والصين، مذكرا أعضاء الكونغرس بالانجازات الأخيرة للصين في مجال استكشاف القمر.

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