حسين فلاح يخطف ذهبية العالي في القفز العالي بالبطولة العربية

2021/06/16 | 19:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ خطف اللاعب العراقي حسين فلاح ذهبية القفز العالي في افتتاح منافسات البطولة العربية الجارية منافساتها في تونس.وقفز اللاعب حسين فلاح العارضة على ارتفاع بلغ ٢،١٩م ليتقدم على منافسه القطري حمدي عيسى ويتوج بذهبية السباق ويفتتح جدول الأوسمة للمنتخب العراقي.يشار إلى أن البطولة العربية لألعاب القوى افتتحت اليوم في العاصمة التونسية في ملعب رادس./انتهى

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