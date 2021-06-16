لجنة نيابية تدعو مجلس الوزراء الى الالتزام الحرفي بقانون الموازنة بشان مستحقات اقليم كردستان

2021/06/16 | 19:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعت اللجنة المالية النيابية مجلس الوزراء الى الالتزام الحرفي بما ورد في نصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ ، بما يتعلق بآليات صرف مستحقات إقليم كردستان حيث لا اجتهاد في مورد النص .وذكر بيان للدائرة الاعلامية في المجلس إن : قانون الموازنة قد رسم آليات واضحة و غير قابلة للتأويل أو المجاملة للتعامل بهذا الموضوع ، حيث حددت التزامات حكومة الإقليم و الحكومة الاتحادية بهذا الصدد .وحملت الدائرة الجهات المخالفة لهذه النصوص في قانون الموازنة المسؤولية القانونية عن إي مخالفة بهذا الشأن./انتهى3

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