أول تعليق من المالية النيابية على اتفاق صرف مستحقات إقليم كردستان ضمن موازنة 2021

2021/06/16 | 19:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، مجلس الوزراء، إلى التزام ما ورد في تصوص قانون موازنة 2021 بشأن صرف مستحقات إقليم كردستان.

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وقالت اللجنة وفقا لبيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقى "ناس" نسخة منه، (16 حزيران 2021)، إنه "تدعوا اللجنة المالية النيابية مجلس الوزراء الموقر، بضرورة الالتزام الحرفي بما ورد في نصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١، بما يتعلق بآليات صرف مستحقات إقليم كردستان حيث لا اجتهاد في مورد النص".

واضافت، "كما أن قانون الموازنة قد رسم آليات واضحة وغير قابلة للتأويل أو المجاملة للتعامل بهذا الموضوع، حيث حددت التزامات حكومة الإقليم و الحكومة الاتحادية بهذا الصدد".

وتابعت، "كما و نحمل الجهات المخالفة للنصوص المذكورة في قانون الموازنة المسؤولية القانونية عن إي مخالفة بهذا الشأن".

وأعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، في وقت سابق، أن حكومة كردستان تؤكد التزامها الجدي بتنفيذ بنود الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري.

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وقال عادل في مؤتمر صحفي، عقب الجلسة الأسبوعية لحكومة الإقليم تابعه "ناس"، (16 حزيران 2021)، "أبدينا الجدية في الالتزام بما جاء في قانون الموازنة العراقية".

وأضاف أن "حكومة الإقليم سلمت للحكومة الاتحادية جميع البيانات المطلوبة بشأن تطبيق بنود الموازنة".

وأشار عادل إلى "استمرار العمل المشترك بين ديوان الرقابة في الاقليم والحكومة الاتحادية العمل، وهناك تطور كبير، واكيد سيكون لهما تقارير وسننشرها مستقبلا".

وبين، أن "إنتاج إقليم كردستان من النفط يبلغ 430 ألف برميل يوميا، 30 الف برميل يوميا منها تذهب للاستهلاك المحلي".

وأضاف، أن "الإقليم اضطر سابقا لبيع النفط بأسعار أقل من أسعار الأسواق العالمية نتيجة ضغوطات بغداد، إلا أن الموازنة المالية للسنة الجارية أعطى الشرعية للإقليم ببيع نفطه".

وبالنسبة لرفع سعر البنزين، قال إن "حكومة كردستان تسعى لأن تكون الأسعار في صالح المواطنين، ولكن لانستطيع مقارنة وضعنا مع بغداد لان لديها أكثر من 5 مصافي، ولدينا مصفاتان فقط".

وبشأن رواتب موظفي الإقليم، بين عادل "قررنا بأن يكون صرف الرواتب كل 30 يوما، وملتزمون بها وربما قد يتاخر ليوم او يومين ولكن لن يكون اكثر من ذلك".

وعقد مجلس وزراء إقليم كردستان، الأربعاء، اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.

ووفق بيان لرءاسة المجلس تلقى "ناس" نسخة منه،’ (16 حزيران 2021)، "في مستهل الاجتماع، جدد رئيس مجلس الوزراء التزام حكومة إقليم كردستان بقانون الموازنة العامة الاتحادية، وثمّن تأكيد الحكومة الاتحادية على التزامها بتنفيذ القانون وإرسال حصة الإقليم من الموازنة، كذلك وجّه رئيس مجلس الوزراء شكره للوفد الحكومي المفاوض على أداء مهامه بنجاح ودفاعه عن حقوق الإقليم ومستحقاته المالية، وأعرب عن أمله بأن يسهم الاتفاق في تحسين الوضع المالي بإقليم كردستان".

وأضاف، "وبعد ذلك، سلط رئيس مجلس الوزراء الضوء على زيارة وفد حكومة إقليم كردستان الرفيع إلى كل من بلجيكا واليونان، وأشار إلى أن كبار المسؤولين في البلدين أعربوا عن استعدادهم لمواصلة التعاون ودعم البرنامج الإصلاحي الذي شرعت به حكومة إقليم كردستان، وبيّن أنهم ينظرون لإقليم كوردستان وموقعه بعين الاعتبار، لكونه عاملاً مهماً في استقرار المنطقة".

وتابع البيان، "ثم عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الوفد المفاوض آخر المستجدات حول المفاوضات مع الوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية بشأن وضع آلية لتنفيذ المادة 11 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021".

وبين، "وفي جزء آخر من الاجتماع، استعرض وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب آخر الاستعدادات الجارية حول مشروع قانون موازنة إقليم كردستان لسنة 2021".

وأشار إلى أنه "وفي ختام الاجتماع، جرت مناقشة إعادة تنظيم دوام دوائر حكومة إقليم كردستان، وتقرر عودة الدوام الاعتيادي في المؤسسات الحكومية اعتباراً من الأسبوع المقبل".

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