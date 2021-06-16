2021/06/16 | 19:53 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد

الأربعاء 16 يونيو 2021 | 07:41 مساءً

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بيان من المالية النيابية بشأن ارسال مستحقات اقليم كردستان

اصدرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، بيانا بشان ارسال الحكومة الاتحادية المستحقات المالية لاقليم كوردستان.



وذكرت اللجنة في بيان، انها "تدعو مجلس الوزراء بضرورة الالتزام الحرفي بما ورد في نصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ ، بما يتعلق بآليات صرف مستحقات إقليم كوردستان حيث لا اجتهاد في مورد النص".



واضافت، ان"قانون الموازنة قد رسم آليات واضحة و غير قابلة للتأويل أو المجاملة للتعامل بهذا الموضوع ، حيث حددت التزامات حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بهذا الصدد، كما ونحمل الجهات المخالفة للنصوص المذكورة في قانون الموازنة المسؤولية القانونية عن إي مخالفة بهذا الشأن".



هذا وتمتنع حكومة اقليم كردستان من تسليم إنتاجها النفطي للحكومة المركزية ولم تكشف عن حجم الانتاج النفطي، فيما تعقد حكومة الاقليم اتفاقيات نفطية مع جهات خارجية دون الرجوع إلى وزارة النفط العراقية.

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