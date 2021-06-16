انفجار يستهدف رتلا للتحالف في الأنبار

2021/06/16 | 19:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهدف انفجار جديد بعبوة ناسفة رتل تابع للتحالف الدولي في الأنبار غربي العراق.

وذكرت مصادر، إن عبوة ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره على طريق الانبار الدولي السريع، وأضاف المصدر أن الانفجار لم يخلف إصابات أو أضرار.

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