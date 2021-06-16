قوات المجلس العسكري في ميانمار تحرق قرية بأكملها

2021/06/16 | 20:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكرت تقارير وشهود عيان أن شخصين على الأقل قتلاً، عندما أشعل المجلس العسكري في ميانمار النار في قرية بأكملها، مما أدى إلى تحويلها إلى ركام بشكل كبير.

وتم حرق قرية “كين ما” في بلدة “باوك”، بمدينة ماغواي، وسط البلاد، بعد مصادمات بين قوات مسلحة ومدنيين.

وشكل مدنيون في مختلف أنحاء ميانمار جماعات مسلحة للدفاع عن أنفسهم ضد العنف المستمر، بعد أربعة أشهر من الانقلاب العسكري.

وانزلقت ميانمار إلى براثن الفوضى والعنف منذ الانقلاب العسكري في أوائل فبراير (شباط) الماضي.



وشنت القوات المسلحة حملة قمع وحشية ضد أي شكل من المعارضة.

وذكرت صحيفة “أيراوادي” في تقرير أن 15 جندياً قتلوا بعد ظهر الثلاثاء، في كمين، ثم أشعل 150 جنديا النار في القرية.

وقالت رابطة مساعدة السجناء السياسيين غير الربحية إن 864 شخصاً على الاقل قتلوا وتم اعتقال أكثر من ستة آلاف شخص منذ أن سيطر الجيش على السلطة.

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