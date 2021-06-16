المنافذ تكشف اخر التطورات المتعلقة بمنفذ جميمة 

2021/06/16 | 20:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف مدير هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الأربعاء، أخر التطورات المتعلقة بملف منفذ جميمة الحدودي مع السعودية، فيما أعلن عن تخصيص 500 دونم لإنشاء المنفذ.وقال الوائلي للوكالة الرسمية، وتابعه […]

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