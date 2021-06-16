"تداعيات واقعية".. صحة العراق في خطر والسبب هذا الوزير

2021/06/16 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر عضو مجلس النواب عباس صروط، اليوم الأربعاء، من تداعيات عدم اختيار وزير للصحة واستمرار إدارة الوزارة بالوكالة خلال الفترة المقبلة.

وقال صروط في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة متجهه نحو عدم اختيار وزيراً للصحة، خلفاً للمستقيل حسن التميمي، وإدارة الوزارة بالوكالة، نظراً لإقتراب موعد الإنتخابات".

وأضاف، أن "الوضع الصحي في العراق لايحتمل إدارة الوزارة بالوكالة بسبب تفشي جائحة كورونا، وتسجيل الاف الإصابات بفيروس كورونا يوميا".

وتابع، أن "الوكيل الذي سيتولى الوزارة لن يتحمل المسؤولية كاملة مثل الوزير ولايستطيع اتخاذ القرارات في القضايا المصيرية، بسبب الصلاحيات المحدودة التي تمنح له كما ان بعضهم يتخوف من كثير من القرارات المهمة".

وطالب صروط الحكومة بـ"اختيار وزير للصحة في أقرب فرصة، نظراً لخطورة الأمر وتداعياته على الواقع الصحي في العراق".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق الثلاثاء (4 أيار 2021) على طلب الاستقالة الذي قدمه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي من منصبه بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب، التي أودت بحياة نحو 90 شخصا وإصابة أكثر من 110 آخرين في شهر نيسان المنصرم.

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