اعتصام مفتوح.. قرار وزاري يغضب نخباً عشائرية في العراق وهذا مطلبها

2021/06/16 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أكد مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الاربعاء، استمرار اعتصام اهالي ناحية جلولاء لليوم الثاني على التوالي بسبب قرار وزاري.

وقال مدير ناحية جلولاء وكالة احمد الزركوشي لـ(بغداد اليوم)، إن "اعتصام اهالي جلولاء مستمر لليوم الثاني على التوالي في سرادق وسط الناحية بحضور نخب عشائرية للمطالبة بإلغاء قرار وزارة التربية بإعفاء مدير قسم تربية الناحية من منصبه".

وأضاف، أن "موقف الاهالي وفعاليات اجتماعية واسع داعمة لبقاء مدير قسم تربية جلولاء في منصبه"، مؤكدا أن "ادارة الناحية رفعت مطاليب الاهالي منذ يوم امس للجهات ذات العلاقة".

وكان اهالي جلولاء خرجوا يوم أمس في وقفة احتجاجية قبل ان تتحول الى اعتصام سلمي للمطالبة بإلغاء قرار تغيير مدير قسم التربية في جلولاء الصادر من وزارة التربية معتبرين بأن هنالك ضغوط سياسية خلفه".

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