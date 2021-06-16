وزير التجارة يعلن من اربيل دفع كامل مستحقات الفلاحين والمزارعين لمحافظات الاقليم

2021/06/16 | 20:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن وزير التجارة علاء الجبوري ان : وزارة التجارة دفعت كامل مستحقات الفلاحين والمزارعين والمسوقين لمحصول الحنطة في محافظات اقليم كردستان لعام 2020.فضلا عن استعدادها لتوزيع مفردات السلة الغذائية التي اقرها مجلس الوزراء، والتي من المؤمل ان يبدأ العمل فيها مطلع تموز المقبل والتي تشكل إنعطافة كبيرة في عمل وزارة التجارة وفي نظام البطاقة التموينية.وقال / حسب بيان للوزارة / خلال لقائه في اربيل وفدا رفيع المستوى يمثل الادارات العامة في دوائر وشركات الوزارة ووفد كردستاني برئاسة وزير التجارة والصناعة ان : الحكومة ماضية لحلحلة كثير من الملفات وتقديم افضل الخدمات لابناء كردستان اسوه بالمناطق العراقية الاخرى.واكد الجبوري، ان : التعاون بين الحكومة الاتحادية من خلال وزارة التجارة وزارة التجارة في الاقليم جيد وايجابي، وحقق نسبا من النجاح اعتمادا على الدستور الذي رسم العلاقة بين المركز والاقليم، ومن اجل ان تكون خدمة موحدة لجميع المواطنين العراقيين.من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة في اقليم كردستان : اهمية هذه الزيارة في رسم العلاقة الاستراتيجية مع الحكومة المركزية مؤكدا ان " وزارة التجارة في اقليم كردستان على استعداد تام للتعاون مع كل الفرق التي تمثل الحكومة المركزية.مشيرا الى اهمية التعاون في مجال التأهيل والتدريب و الرقابة التجارية والمالية على عمل مطاحن والسايلوات وكل الدوائر التجارية في كردستان.من جانبه قال الناطق باسم الوزارة محمد حنون ان : من ابرز الملفات التي تمت مناقشتها مع الاقليم هي الاجراءات المتعلقة في تسجيل الشركات وضرورة توحيد الربط الالكتروني بين المواقع في الاقليم والمركز ، وفضلا عن التكرارية في اسماء البطاقة التموينية من خلال قيام الاقليم بمقاطعة المعلومات وحجب الاسبوع المكررة في البطاقة التموينية واقامة المعارضة المشتركة بين المركز والاقليم وانشاء مركز للتسوق والتسويق في معرض بغداد الدولي وضرورة مساهمة الاقليم بالمشاركة بفعاليات المركز ، وكذلك انشاء مركز للبيانات التجارية يكون قاعدة مهمة للبيانات ودراسة العرض والطلب واسعار صرف الدولار ،بهدف السيطرة على حركة السوق.وبين ان : " الاجتماع ناقش موضوع توحيد الاجراءات بشأن اجازات الاستيراد لتكن واحدة في جميع مناطق العراق ومن ضمنها مناطق اقليم كردستان واهمية تنفيذ محضر الاجتماع المشترك الموقع بين وفدي يمثل وزارتي التجارة في الاتحادية والاقليم والذي تم الاتفاق على عدة محاور الهدف منها هو توحيد الاجراءات بشان اجازات الاستيراد.واضاف ان : وزير التجارة وجه خلال الاجتماع باجراء مناقلات لمحصول الحنطة من خلال استكمال حصة محافظات الاقليم من مادة الحنطة من خلال مناقلات سريعة تجري من محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين ، على ان يتم التنسيق مع الاجهزة الامنية لغرض دخول الشاحنات المحملة بمادة الحنطة الى المطاحن الاهلية والحكومية في الاقليم .وشدد الاجتماع، على : اهمية انجاح الموسم التسويقي لمحصول الحنطة لعام 2021 وضرورة اطلاقها التنسيق مع وزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية و قضية المحجوبين عن البطاقة التموينية في محافظات الاقليم من الجنسيات غير العراقية، وايضا موضوع الربط الالكتروني والاتمتة بين المواقع في دوائر وشركات الوزارة في المركز و محافظات الاقليم وايضا موضوع الاستعداد لتجهيز السلة الغذائية من خلال تأهيل المخازن وتأهيل اجهزة الفحص المختبري في مناطق الاقليم ، و متابعة عمل المطاحن في محافظات الاقليم من خلال قيام الاحهزة الرقابية في وزارة التجارة بالحكومة الاتحادية بالتدقيق والرقابة على هذه المطاحن بما يسهم في انتاج الطحين الجيد لابناء الاقليم./انتهى3

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