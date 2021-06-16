رئيس هيئة المنافذ: تخصيص 500 دونم لإنشاء منفذ جميمة مع السعودية

2021/06/16 | 20:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نور الزيدي

كشف مدير هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الأربعاء، أخر التطورات المتعلقة بملف منفذ جميمة الحدودي مع السعودية، فيما أعلن عن تخصيص 500 دونم لإنشاء المنفذ.

وقال الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "عرض إنشاء منفذ جميمة عرض خلال اجتماع مجلس هيئة المنافذ رقم 5 لسنة 2021 وصدر قرار بالإجماع بتشكيل لجنة إعداد دراسة جدوى برئاسة هيئة المنافذ الحدودية وعضوية جميع الجهات ذات العلاقة والهيأة".

وأضاف أن "اللجنة في طور التشكيل حالياً وإصدار الأمر الإداري وهناك موافقة من مجلس الهيئة بفتح المنفذ".

ولفت إلى أن "هناك جهدا واهتماما كبيرين من محافظة المثنى للشروع بعملية الإنشاء وتم تخصيص 500 دونم لانشاء المنفذ".

وأكد أن "إنشاء منفذ جميمة سيدعم محافظة المثنى اقتصاديا ويجعلها من الطرق التجارية المهمة في عملية التبادل التجاري بين العراق والسعودية".

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