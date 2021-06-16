مصرع شابين أثناء عملية صيانة في أحد مسابح كركوك

2021/06/16 | 20:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لقي عاملان مصرعهما، الأربعاء، إثر تعرضهما لصعقةٍ كهربائية داخل أحد المسابح في محافظة كركوك.

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وقال مصدر أمني لـ "ناس" (16 حزيران 2021)، إن "صعقة كهربائية اودت بحياة شابين كانا يقومان بصيانة (غطاسات) مسبح الشورجة في منطقة رشيداوة بمحافظة كركوك".

وأكد المصدر، أنه "رغم المحاولات العديدة لاسعاف الشابين لكنهما فارقا الحياة مباشرة بسبب قوة الصعقة التي تلقياها".

وأشار إلى أنه "تم نقل جثتهما إلى الطب العدلي، بينما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".

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