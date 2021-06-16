منظمة UPP تؤسس أكبر مشروع تطوّعي في العراق بمحافظة نينوى

2021/06/16 | 20:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – جميل الجميل تعمل منظمة “جسر إلى – UPP الإيطالية ” ضمن كافة مشاريعها وبرامجها منذ تأسيسها في بغداد عام 1991 وحتى اليوم على تعزيز حقوق الانسان وبناء السلام ومنع نشوب الصراعات في كافة محافظات العراق، بالإضافة إلى الجوانب الأخرى التي تسعى من خلالها إلى خلق بيئة تطوعية تساهم في دعم المجتمع المدني مثلما …

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