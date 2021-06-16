2021/06/16 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذاعة جمهورية العراق – جواد عبد الجبار العلي يحتفل الاذاعيون العراقيون بكل اختصاصهم بعيدهم عيد أم الاذاعيين العراقيين ،الدار التي مابخلت في أن تربي جيلا واسعا ، من هم اليوم في مقدمة العاملين والمتصدرين في جميع المحطات الاذاعية والتلفازية ، ووكالات الانباء والمحطات العالمية… هنا بغداد اذاعة العراق هذا الصوت الذي يعشقه كل ابناء العراق […]

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