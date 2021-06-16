2021/06/16 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعدوش: هناك خلل بتسويق الأعمال عربياً الشخصية الكوميدية في المسلسل التلفزيوني محور جلسة فنية بغداد – ياسين ياس احتفى المنتدى الثقافي في اتحاد الاذاعيين والتلفزيونيين ومن ضمن نشـاطه الاسبوعي الذي عاود مؤخرا بــــــــعد توقف دام اشهر بسبب جائحة كورونا ، ليستضيف صباح السبت الماضي بمقره في الصالحية الممثل الكوميدي احسان دعدوش للحديث عن الشخصية الكوميدية […]

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