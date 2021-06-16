2021/06/16 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجيب الريحاني في ذكرى رحيله 72 كشكش بيه يتوهّج فنياً بزواجه من مصابني القاهرة- الزمان في الثامن من حزيران الجاري مرت ذكرى وفاة الفنان نجيب الريحاني الذي يعد بمثابة جامعة للفن والإبداع.اذ تتلمذ على يد الريحاني كثير من الفنانين في المسرح والسينما، ورغم مرور 72 عاما على رحيله لا يزال أثره باقيا، وصدى أعماله الرائعة […]

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