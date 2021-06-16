ثماني دول من “منظمة أوبك” زادت إنتاجها من النفط بينها العراق

2021/06/16 | 20:39 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع انخفاض إنتاج خمس الأعضاء الصباح الجديد ــ متابعة : اعلنت منظمة أوبك التي تتألف من 13 دولة، امس الأربعاء، أن ثماني دول بينها العراق زادت انتاجها من النفط في شهر آيار الماضي، فيما انخفض إنتاج خمس دول من دول الأعضاء.وقالت المنظمة في تقرير لها إن إنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك من النفط ...

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